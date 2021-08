« Marnes-la-Coquette est une île de l’archipel mondialisé »

[Entretien] Fracture territoriale

Publié le 25/08/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Marnes-la-Coquette, jadis lieu de résidence de la grande bourgeoisie, est devenue un ghetto pour les riches de la jet-set internationale et du show-biz. Avec ses villas hyper-sécurisées, elle a perdu son âme. Anne-Sophie Beauvais, directrice des affaires culturelles au conseil départemental des Yvellines, brosse le portrait de cette petite ville qu'elle connaît bien et elle la situe à l'aune des actions du Président Macron, son ancien camarade de Sciences-po.

Marnes-la-Coquette : un nom charmant pour un étonnant village, distant de seulement 10 kilomètres de la capitale. Sur les 375 hectares de la commune de l’ouest parisien, seuls 70 sont construits. Une tache verte grande comme un timbre-poste au milieu d’un monde archi-urbanisé. La discrète localité des Hauts-de-Seine est entrée dans les foyers à l’occasion, à la fin de l’année 2017, de la disparition de son plus célèbre administré, le chanteur national Johnny Hallyday. Venus de toutes les provinces de France, les fans de l’interprète de « Que je t’aime » ont afflué vers cette commune pas comme les autres. La plus riche du pays, avec un revenu annuel moyen de 125 000 euros par foyer. Soit quatre fois et demie la moyenne nationale. Marnes-la-Coquette n’abrite pas seulement le show-biz. Elle accueille aussi en son sein une richissime branche de la famille princière du Qatar, les Al Thani, qui bénéficient en France de conditions d’investissement dignes d’un paradis fiscal.

Retranchée ...