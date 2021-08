« Il faut former les élus, cadres et agents publics à la transition écologique »

[OPINION] Transition écologique

Dans une tribune, Sébastien Maire, délégué de France Ville durable s'exprime sur la nécessité de former les cadres, les agents et les élus aux enjeux de la transition écologique.

Un collectif de 138 élèves issus de onze écoles de la haute fonction publique concernées par la création du nouvel Institut national du service public a récemment publié une tribune (1) pour que « la transition écologique et solidaire soit placée au centre de cette formation commune et de [leurs] futures carrières ».Une démarche salutaire, qui vient en même temps poser cet effrayant constat : les hauts fonctionnaires en poste actuellement (mais c’est aussi le cas des élus, des chefs d’entreprises, etc.) n’ont pour la plupart jamais été formés à ces questions, alors qu’il reste quelques années à peine pour faire bifurquer les trajectoires.

Actions lourdes de conséquence

Chaque action, en particulier dans le domaine de la planification territoriale et économique, et chaque euro d’argent public dépensé au niveau national comme local peuvent ou non aggraver les émissions de gaz à effet de serre, l’extinction massive de biodiversité, les pollutions chimiques, etc. Autant de limites planétaires qui, une fois franchies, rendent hypothétique la capacité de l’espèce humaine à survivre à l’échelle des générations qui sont déjà là. Lorsque les élèves d’aujourd’hui accéderont, après vingt ans de carrière, à des postes importants de décision, il sera en grande partie trop tard. Force est de constater que les causes et conséquences réelles et à court terme de l’Anthropocène ne sont pas assez connues des décideuses et des décideurs en place, et c’est parfaitement normal : la plupart des connaissances et publications à ce sujet sont récentes, il n’est pas ou très mal traité par les médias, et il demande d’accepter de déconstruire un grand nombre de visions historiques et culturelles qui constituent un socle pour les professionnels de l’action publique, politique et économique.

Urgence climatique

Prenons par exemple l’impératif de sobriété : alors que l’on constate les conséquences dramatiques du rêve pavillonnaire français, de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols, c’est bien le « développement » local, territorial ou économique, la création de zones d’activité ou d’habitat, d’infrastructures et d’équipements publics qui représentent toujours l’alpha et l’oméga des programmes d’investissement des collectivités. Rénover, réhabiliter, entretenir, réparer, optimiser et maximiser les usages de l’existant en mutualisant constituent pourtant des actions bien plus vertueuses pour répondre à l’urgence climatique… et pour les finances publiques.

Cet important changement de paradigme, qui concerne nombre d’autres domaines, devrait faire l’objet de formations pour tous les professionnels déjà en poste. Il peut aussi offrir un formidable moteur de conduite du changement dans nos organisations publiques, où les cadres et agents sont aussi des citoyens, et souvent des parents, de plus en plus conscients de la gravité des enjeux. Beaucoup sont prêts à ces évolutions qui redonnent plus que jamais du sens à l’action publique.

