Passe sanitaire : comment les collectivités vont gérer la rentrée

Crise sanitaire

Publié le 19/08/2021

Au cœur de l'été, la loi du 5 août a fait entrer passes sanitaires et QR codes dans les services publics. Avec la vaccination obligatoire d'une partie des agents et le contrôle du passe sanitaire comme nouvelles consignes, les collectivités doivent, une nouvelle fois, faire preuve de réactivité malgré les nombreuses interrogations qui planent encore.

La rentrée dans les collectivités va être marquée par un nouveau tournant dans la gestion de la crise sanitaire avec le contrôle du passe sanitaire. Le vote par les députés et les sénateurs au cœur de l’été, de l’obligation de vaccination d’une partie des agents et la nécessité pour d’autres, travaillant au contact du public, d’être muni d’un passe sanitaire (test négatif ou preuve de vaccination) exige, une nouvelle fois, une adaptation rapide des services. Encore en prise avec les chantiers de la loi de transformation de la fonction publique, comment les services RH, ceux de la médecine de prévention et les syndicats envisagent-ils cette nouvelle mise en œuvre ?

Malgré ses congés, Philippe Jacquemoire est toujours sur le pont. Le DGS ...

