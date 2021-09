Autonomie : « Quand on saura quel modèle on veut, on pourra réfléchir à son financement »

Economiste chargé de recherche à l’Institut national d’études démographiques, Roméo Fontaine considère qu’on a mis la charrue avant les bœufs avec le projet de loi, en parlant financement avant actions concrètes envers les personnes dépendantes.

Comment financer la réforme du grand âge ?

La question du financement est importante et sera de plus en plus compliquée parce que tout euro investi aujourd’hui en coûtera quasiment deux dans quinze ans, avec le vieillissement de la population. Les budgets seront beaucoup plus conséquents d’ici à 2035, quand la génération des baby-boomers aura l’âge où la perte d’autonomie représente un vrai risque.

Pour savoir où trouver les financements, le rapport « Vachey » (lire ci-contre) présente un état des lieux assez complet. Il faut maintenant faire les choix politiques. En tant que chercheur, je n’ai pas d’avis tranché sur cette question. Mais le point qui n’est presque pas abordé, et j’espère que cela viendra avec la loi, concerne la manière d’employer cet argent. Quand on saura quel modèle de ...