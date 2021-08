Des solutions au manque d’attractivité des métiers du service à la personne

Grand âge

Publié le 30/08/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : Actu expert santé social, Dossier Santé Social, France

Afin d’attirer des candidats, le département du Maine-et-Loire mise sur l’amélioration des conditions de travail et les revalorisations salariales.

Chiffres-clés En 2030, 300 000 emplois seront nécessaires pour s’occuper des personnes âgées, or 60 000 postes sont actuellement non pourvus dans ces métiers. A domicile, le défaut de prise en charge par manque de personnel concerne près d’une nouvelle demande sur deux : « On arrive à des déserts d’accompagnement », estime Marie-Reine Tillon, la présidente de la fédération UNA.

L’enjeu de l’attractivité des métiers du grand âge concerne tous les départements. Le Maine-et-Loire(815 900 hab.), conscient des difficultés de recrutement des associations d’aide à domicile de son territoire, leur verse depuis avril 2021 une dotation majorée de 10 % de la masse salariale d’intervention, soit 2,3 millions d’euros de plus par an. « Le but est qu’elles puissent revaloriser les salaires pour attirer plus de candidats, car il leur manque tellement de personnel qu’elles ne peuvent plus assurer leur mission », estime Christian Gillet (DVD), président du département.

Cet engagement a été formalisé par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé pour cinq ans, d’abord avec les quatre principaux services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad), puis avec les ...

