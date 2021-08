Les grandes collectivités, locomotives de l’open data

Numérique

Publié le 20/08/2021

Vue il y a dix ans comme créatrice de croissance économique et de transparence, la donnée publique s’est affirmée comme un levier pour mieux piloter et fluidifier l’action publique. Mais les plus petites collectivités restent loin derrière les objectifs.

Ouvertes, mais pas encore pleinement accessibles : tel est le constat que l’on peut dresser sur les données publiques, si l’on en croit les derniers chiffres du baromètre numérique 2021 réalisé par le Credoc. Si 27 % des Français interrogés déclarent avoir déjà consulté des données publiques, 42 % ne savent pas de quoi il s’agit. Dix ans après la création d’Etalab et l’ouverture du portail « data.gouv.fr », et cinq ans après l’adoption de la loi pour une République numérique instaurant l’ouverture, par principe, des données, l’open data n’est pas encore identifiée dans le quotidien des Français. Ni dans les collectivités les plus petites.

Pourtant, du chemin a été parcouru en dix ans : en juin 2021, selon un décompte de l’Observatoire open data des territoires, l’intégralité des régions, deux tiers des départements et plus de la moitié des communes et intercos de plus de 100 000 habitants avaient ouvert leurs données. Un taux qui tombe sous les 10 % pour les autres collectivités concernées, de taille inférieure.

Un rôle de tiers de confiance

Mais 50,3 % de la population française peut accéder à des données locales, toutes collectivités confondues. La vision de Simon Chignard et de Charles Nepote, deux acteurs de l’ouverture des données publiques, est encore plus optimiste dans leur bilan de dix années d’open data rédigé pour la Fing, think tank sur les transformations numériques. En prenant en compte « les nombreux jeux de données fournis par l’Etat à la maille communale ou infracommunale », mais également « les données ...