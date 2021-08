La réforme du grand âge sous le feu des critiques

Autonomie

Publié le 23/08/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Dossiers d'actualité, France, Régions

Le projet de loi « grand âge et autonomie », maintes fois reporté depuis 2019 et que tout le monde croyait enterré, pourrait finalement passer devant le Parlement d'ici la fin de l'année. Cependant, le chantier est loin d’être achevé.

Alors que l’on croyait le projet mort et enterré pour cette mandature, l’idée d’une loi en faveur du grand âge et de l’autonomie est remontée dans les priorités du gouvernement. Le texte pourrait finalement être présenté au Parlement d’ici la fin de l’année. L’enjeu de cette réforme, promise depuis 2019 et maintes fois reportée, est de mieux répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie, dont le nombre devrait augmenter de plusieurs millions d’ici à 2030.

Et si la loi « autonomie » était finalement pour bientôt ?

Sur les attentes, tout le monde s’accorde : il faut une offre de services plus importante en volume, plus orientée vers le domicile, avec des personnels plus nombreux, mieux rémunérés et un reste à charge moins élevé pour les familles. Mais tout cela a un coût : entre 10 ...

