Des aides pour les crèches, mais un manque criant de personnel

Petite enfance

Publié le 24/08/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pink Sherbet Photography [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Depuis mars 2020, la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a ouvert le robinet des aides aux gestionnaires de crèche. Sur le terrain, on constate une pénurie d’agents.

Le 29 juin, le conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales ( Cnaf ) a prolongé jusqu’au 30 septembre les aides exceptionnelles accordées aux établissements d’accueil du jeune enfant depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020. Ces aides s’élèvent à 27 euros par place fermée et par jour pour les crèches publiques et à 17 euros pour le secteur privé. Un soulagement pour les élus.

« On ne peut que saluer la prolongation de ce soutien financier. Depuis un an, la Cnaf a été présente à nos côtés et très réactive pour débloquer des fonds », admet Elisabeth Laithier, experte référente « petite enfance » à l’Association des maires de France. « Oui, les aides sont suffisantes », confirme Annick Bouquet, adjointe au maire de Versailles (85 200 hab., Yvelines), chargée de la petite enfance, et présidente de l’Association des maires des Yvelines, qui se réjouit d’une meilleure collaboration avec la CAF depuis la crise.

