Jeux vidéos, de plateau… Et si les agents se formaient en s’amusant ?

Fonction publique

Publié le 25/08/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La fonction publique territoriale est de plus en plus intéressée par l’apprentissage via les jeux en ligne ou hors ligne. Elle y voit un moyen de mieux ancrer les connaissances et de développer l’esprit d’équipe.

L’engouement pour les formations en ligne, lié à la crise sanitaire, n’a pas entraîné dans son sillage un recours accru aux jeux vidéos apprenants. La ludification des formations professionnelles n’en est pas moins en marche dans la FPT. « Nous avons une explosion des demandes d’actions de cohésion sous forme de jeu », illustre Camille Margollé, responsable de la qualité de vie au travail de la ville et de la métropole d’Orléans (22 communes, 3 600 agents, 287 000 hab.). « Le principe de la ludopédagogie est au cœur de nos pédagogies actives », confirme Sylvie Chokroun, cheffe de projet « innovation » au sein du laboratoire d’apprentissage du CNFPT. Jeux vidéos, de cartes ou de plateau, peu importe le support pourvu que l’exercice soit ludique. Le « serious game » (pour jeu sérieux) ne peut cependant constituer à lui seul une formation. « Il doit s’intégrer dans un programme plus global. Pour fonctionner, il aura aussi besoin d‘être introduit et débriefé », note Christophe Noël, directeur de la vie de l’agent à la métropole européenne de Lille (95 communes, 3 000 agents, 1,17 million d’hab.).

Bien mis en œuvre, le jeu sérieux séduit par sa capacité à ancrer les connaissances et à créer du lien. « Il donne envie de collaborer. L’apprenant vit aussi les apprentissages autrement, c’est une expérience et pas seulement un savoir », observe Sylvie Chokroun. Selon Christophe Noël – qui intervient en tant que formateur à l’Inet sur l’entretien professionnel annuel à l’aide d’un « serious game » -, un tel dispositif « implique davantage les participants ». « Cette modalité d’instruction change de la mise en situation classique où l’on tombe facilement dans le spectacle ou dans des scénarios bien-pensants. Elle permet aussi une compréhension immédiate de l’impact de ses choix », ajoute-t-il. Encore s’agit-il de trouver chaussure à son pied. Car l’offre de « serious games » n’est pas pléthorique pour les collectivités. « Il faut accepter que ce ne soit pas complètement adapté à notre secteur. Le plus important est que le scénario soit intéressant », poursuit Christophe Noël.

« Escape game » numérique