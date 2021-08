Laïcité : la reprise en main du gouvernement

Service public

Publié le 23/08/2021 • Par Romain Gaspar • dans : France

Les débats sur la laïcité en France sont tout sauf un long fleuve tranquille. Face à la multiplication des polémiques et aux profonds clivages apparus autour de la montée du terrorisme islamiste, l’exécutif tente de se saisir du sujet, non sans critique.

Jean Castex, Premier ministre, a lancé, le 15 juillet, le Comité interministériel de la laïcité autour d’une dizaine de ministres. Ce nouveau comité succède à l’Observatoire de la laïcité et devrait se réunir une fois par an. Il a pour mission de « coordonner l’action du gouvernement afin de s’assurer du respect et de la promotion du principe de laïcité par l’ensemble des administrations publiques » a précisé un communiqué.

