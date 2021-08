L’opération de revitalisation du territoire, un outil pour toutes les communes

Aménagement urbain

Publié le 24/08/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Innovations et Territoires

Les opérations de revitalisation des territoires offrent un panel d’outils juridiques pour travailler sur le parc de logements et de commerces des centres-villes. Si les collectivités du programme Action cœur de ville ont été les premières à signer une convention, toutes les communes sont concernées.

Chiffres-clés 411 communes sont concernées par les 252 ORT signées, qui peuvent être intercommunales et donc viser plusieurs communes membres. Parmi ces 411 villes, 206 sont bénéficiaires du programme Action cœur de ville. Source : ANCT, mai 2021.

« L’opération de revitalisation de territoires donne le pouvoir aux élus de suspendre des démarches qui menacent la redynamisation de leur centre-ville. Et elle doit permettre d’arrêter l’étalement urbain », estime Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme national Action cœur de ville. Tête de pont du programme, ce dispositif va aussi se mettre en place dans les communes du plan Petites villes de demain. « L’ORT intéresse de plus en plus les métropoles, dans lesquelles j’interviens souvent sur ce sujet », ajoute-t-il.

L’ORT, créée par la loi « Elan » du 23 novembre 2018, est un dispositif opérationnel, déployant des outils juridiques qui agissent à la fois sur l’habitat ancien et les locaux commerciaux. Objectif : rendre ces villes moyennes attractives, leur permettant à terme de ...