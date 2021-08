Deux décrets sur la réforme du système antidopage français

Sport

Publié le 17/08/2021

Un décret du 2 août est pris en application de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage. Il crée des dispositions afin de régir les obligations en matière de prévention et d’éducation des fédérations sportives.

Il tire également les conséquences des nouveaux pouvoirs d’enquête conférés à l’AFLD par l’ordonnance. Il précise les modalités des contrôles antidopage et d’analyse des échantillons prélevés, en tirant les conséquences de la séparation organique du laboratoire antidopage et de l’AFLD. Il modifie également les dispositions relatives à la procédure disciplinaire de la commission des sanctions en apportant notamment des précisions sur la possibilité, pour celle-ci, de statuer en sections ou avec un seul membre.

Plus généralement, il modifie certaines dispositions relatives à la procédure disciplinaire afin de créer un dispositif global respectant les modifications de la partie législative opérées par l’ordonnance précitée.

Complétant ce décret, un second décret du même jour modifie les dispositions de la partie réglementaire du code du sport qui régissent la lutte contre le dopage. Il modifie plus précisément les dispositions relatives aux autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et apporte des précisions quant aux mesures de prévention dont doivent faire l’objet les sportifs et leur entourage.

