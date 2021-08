Endiguer l’infobésité : la tactique des archivistes en quatre points

Archives

Comme toutes les structures, les collectivités sont atteintes d’infobésité, comprenez de surcharge informationnelle. Directement confrontés à ce phénomène, les archivistes s’attachent à endiguer la marée, selon une stratégie en quatre points.

Facilité et rapidité de diffusion des données qu’offre Internet, développement des outils numériques, augmentation des besoins d’information et d’échange dans les collectivités en raison de la complexité croissante de l’action publique n’ont cessé d’amplifier la tendance à l’infobésité depuis le début des années 1990.

« Face à la masse de données et de documents produits dans le monde contemporain, l’archiviste a un rôle à jouer afin d’éviter, d’une part, une perte totale ou partielle d’informations et, d’autre part, une collecte trop importante qui nuirait à l’exploitation de ces mêmes informations », explique la sec­tion des archi­vis­tes com­mu­naux, inter­com­mu­naux et iti­né­rants de l’Association des archivistes français, dans la présentation d’un colloque que la crise sanitaire l’a ...

