Maturité numérique des collectivités : les écarts se creusent

Si les collectivités ont largement gagné en maturité sur le volet administration numérique par exemple, elles doivent poursuivre leurs efforts dans de nombreux domaines dont l’inclusion numérique et la cybersécurité, et même s’interroger sur leurs politiques d’e-education, selon la dernière édition du baromètre de la maturité numérique.

Les collectivités possèdent des niveaux de maturité numérique hétérogènes et l’écart semble se creuser entre des collectivités leaders ou dans le peloton et des collectivités « retardataires », selon l’édition 2021 du baromètre sur la maturité numérique des métropoles réalisé par France Urbaine et EY Consulting.

Pour aboutir à ces résultats et identifier les efforts à poursuivre, 34 collectivités urbaines (1) ont été interrogées sur des sujets balayant 10 thèmes différents (2), dont certains ont été ajoutés à l’occasion de cette édition publiée en mai dernier. En voici les principaux enseignements.

L’administration numérique accélérée par la crise sanitaire

Côté administration numérique, l’étude note qu’un « grand pas a été franchi », avec en particulier l’adoption généralisée du télétravail. Si 85% des collectivités ont bien expérimenté le travail à distance à grande échelle, et que la notion de droit à l’erreur a bien progressé pour près de 9 sur 10 d’entre elles (contre 6 sur 10 en 2018), d’autres développements et axes d’action restent néanmoins en retrait ou marquent le pas.

Par exemple, du côté des services aux usagers, l’évolution de la maturité apparaît « en demi-teinte » sur un sujet pourtant « affiché comme une priorité » au sein des collectivités, ce qui peut en partie s’expliquer par « les difficultés opérationnelles » survenues depuis la crise sanitaire.

Des progrès à faire sur l’inclusion numérique C’est l’une des thématiques fortes depuis la crise sanitaire et les périodes de confinement, sur laquelle les collectivités sont modérément matures et doivent davantage se positionner, à la fois en externe à destination des usagers, et en interne : bien que 97% d’entre elles ont engagé des réflexions pour faire monter les agents en compétences, très peu ont lancé des initiatives similaires à destination des élus, par exemple. Quant à leurs obligations réglementaires, 60% déclarent prendre en compte et mettre en œuvre le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA).

Penser au concret

La dématérialisation apparaît par ailleurs plus en retrait dans cette édition, mais cela peut aussi signifier que les collectivités sont « désormais plus sévères avec elles-mêmes », l’étude étant basée en partie sur de l’autoévaluation.

Du côté du service public local de la donnée, les collectivités montent en acculturation et en cohérence sur ce sujet, mais doivent encore développer la coopération et la collaboration avec les autres acteurs du territoire, et privilégier le concret et en particulier les possibles cas d’usage (seuls 30% des répondants ont mis en place des cas d’usage au service des usagers, 25% pour contribuer à l’efficience de l’administration). Un constat qui s’inscrit dans le prolongement de celui dressé par la métropole de Rennes sur son service public local de la donnée.

Evaluer

L’étude met en évidence la nécessité pour les collectivités de davantage développer et accélérer la question de l’évaluation de leurs process et stratégies. Par exemple, près de 80% des répondants doivent encore mettre en place l’évaluation de leur stratégie numérique.

E-éducation ; « une situation paradoxale accentuée et qui interroge » La formule est un euphémisme pour désigner le seul thème qui connaît un recul du niveau de maturité global. L’étude met notamment en évidence le manque d’évaluation de l’impact du numérique dans les classes (74%, contre 60% en 2018), et le manque d’espace numérique de travail (60% n’en ont pas déployé, contre 40% en 2018).

Aménagement du territoire, mutualisation et passage à l’échelle

L’aménagement numérique du territoire est un gros sujet qui recouvre des points matures (déploiement du très haut débit, couverture mobile) et moins matures (réseaux sans fil, internet des objets). « Conséquence probable de la crise sanitaire actuelle, 80% des répondants s’interrogent aujourd’hui sur la souveraineté numérique de leur territoire, même si seulement 17% ont engagé des actions en ce sens », relève le baromètre. En ce qui concerne l’ecosystème et l’économie numériques, les résultats sont stables pour un thème qui est parmi les plus matures (accompagnement de la transition numérique des entreprises, des porteurs de projets et mise en place d’espaces dédiés tels que fab lab, tiers lieux, etc).

Néanmoins, pour ce qui touche au territoire serviciel, la culture de la coconstruction et de la pérennisation des expérimentations réussies progressent un peu, mais globalement ce « sujet stratégique peine à se mettre en œuvre ».

Enfin, les collectivités progressent et se mettent en ordre de marche sur le volet cybersécurité mais doivent accélérer sur un sujet clé et continuer de monter en compétences sur ces sujets qui doivent être portés au plus haut niveau (portage politique et gouvernance globale).

Les auteurs de l’étude mettent enfin l’accent sur le creusement qui s’opère entre collectivités, dont les profils se polarisent de la manière suivante : 15% de collectivités leaders, 60% dans le peloton… mais tout de même près de 25% de retardataires.

Le numérique responsable doit monter en puissance Seules 28% des collectivités « prennent en compte les impacts sociaux, environnementaux et économiques du numérique dans leur stratégie ». Une prise de conscience qui devrait rapidement monter en puissance si la proposition de loi pour réduire l’empreinte environnementale du numérique, en deuxième lecture au Sénat, est adoptée : elle prévoit notamment que les communes et intercommunalités de plus de 50 000 habitants aient l’obligation d’élaborer une stratégie numérique responsable à partir de 2025.

