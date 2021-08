Déploiement de 100 nouveaux « Points conseil budget »

Social

Publié le 16/08/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

Le label « Point conseil budget » (PCB) désigne les structures reconnues comme telles par l’Etat et dont l’objectif principal est d’accompagner les personnes confrontées à des difficultés financières et de concourir à la prévention du surendettement et du malendettement.

Une instruction publiée le 13 août organise la poursuite du déploiement de ces PCB et en détaille les modalités de labellisation, ainsi que de suivi et d’animation. En effet, afin d’assurer un maillage territorial plus complet et une meilleure prise en compte des besoins au regard des 400 PCB déjà implantés et du nombre de dossiers de surendettement déposés par département, 100 nouvelles labellisations doivent être réalisées en 2021.

Elle indique le rôle des préfets dans la labellisation de ces 100 nouveaux PCB.