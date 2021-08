Relance de l’expérimentation de la circulation inter-files

Sécurité routière

L’évaluation de l’expérimentation depuis 2016 de la circulation inter-files dans les départements de la région Ile-de-France, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde et du Rhône assurée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) n’a pas permis de conclure à la généralisation ou à l’abandon du dispositif expérimental.

Un décret du 28 juillet prévoit donc une nouvelle expérimentation pour une durée de trois ans, l’étend aux départements de la Haute-Garonne, de l’Hérault, de l’Isère, de la Loire-Atlantique, du Nord, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Drôme, de Vaucluse et des Pyrénées-Orientales ainsi que dans la métropole de Lyon.

La vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder de plus de 30 km/h celle des véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche, dans la limite de 50 km/h. Il prévoit également la mise en œuvre d’une signalisation dans les zones concernées par l’expérimentation. La nouvelle expérimentation fait l’objet de rapports annuels d’évaluation.

Un arrêté du 6 août est justement relatif à cette expérimentation d’une signalisation relative à la circulation inter-files. Il définit la signalisation routière expérimentale prévue par le décret du 28 juillet. L’objectif de cette signalisation est d’améliorer la sécurité de tous les usagers de la route, notamment des conducteurs de deux ou trois roues motorisés circulant en inter-files. Elle indique la vitesse maximale autorisée en circulation inter-files, le positionnement entre les deux voies les plus à gauche de la chaussée et la pratique uniquement sur des voies congestionnées.