Fonction publique : les chantiers RH de la rentrée

Fonction publique

Publié le 20/08/2021 • Par Claire Boulland Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Négociations des contours de la protection sociale complémentaire, application des mesures salariales et financement de l'apprentissage vont s'ajouter à la continuité de la gestion de la crise sanitaire. Tour d'horizon des chantiers RH de cette rentrée 2021.

Entre la gestion de la crise sanitaire et l’achèvement des chantiers prévus par la loi de Transformation de la fonction publique, la rentrée s’annonce chargée. Revalorisation salariale et perspectives salariales des fonctionnaires, poursuite de la réforme de la protection sociale complémentaire et suite de réforme de la haute fonction publique, sont d’ores et déjà au menu de l’agenda social du mois de septembre.

Passe sanitaire : comment les collectivités vont gérer la rentrée

Protection sociale complémentaire

L’énorme chantier de la protection sociale complémentaire reprend après la pause estivale. Le décret d’application de l’ordonnance, parue, elle, en février, n’est pas élaboré, mais les contours de sa mise en œuvre feront l’objet ...

