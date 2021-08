Bibliothèques territoriales et universitaires : comment coopérer ?

Bibliothèques

Publié le 12/08/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Dans un de ses rapports de 2021, l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche livre une analyse des complémentarités potentielles entre bibliothèques territoriales, d’un côté, et bibliothèques universitaires et centres de documentation, de l’autre. Le tout assorti de 13 recommandations dont certaines peuvent être directement mises en œuvre par les équipements volontaires.

A l’heure où les établissements d’enseignement supérieur et du secondaire mettront bientôt la dernière touche aux préparatifs de la rentrée, certains responsables de bibliothèques universitaires et municipales réfléchissent aux coopérations possibles entre leurs institutions.

Réflexion qu’ils peuvent étayer avec l’analyse qu’en fait l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) dans son rapport intitulé « Construire des parcours documentaires et culturels pour les lycéens et étudiants de licence : les enjeux de la coopération entre bibliothèques territoriales, universitaires et centres de documentation et d’information. » L’enjeu est de taille, puisque « la solidité des parcours documentaires et culturels des lycéens et des étudiants » fait partie des facteurs ...