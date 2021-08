Les plans climat-air-énergie sont-ils à la hauteur des ambitions nationales ?

Climat

Publié le 16/08/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la une, A la une, actus experts technique, France

Pour 2030, les intercommunalités dépassent parfois les ambitions nationales de réduction des émission des GES. Les choses se gâtent sur les Plans climat-air-énergie à 2050...

« Le niveau d’ambition à 2030 des PCAET (Plan-climat-air-énergie) enregistrés est cohérent avec les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone. A 2050, l’écart se creuse sur les secteurs du bâtiment et des transports » analyse l’AdCF.

L’Association des intercommunalités de France a analysé près de 200 PCAET et interrogé 47 intercommunalités. 85 % de la population est concernée par un PCAET en cours et 22% des intercommunalités obligées (plus de 20 000 hab.) ont approuvé le leur.

