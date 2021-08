Transfert de la compétence mobilité : une France coupée en deux

Mobilités

Les communautés de communes avaient jusqu’au 1er juillet pour prendre en main les transports publics sur leurs territoires ruraux et périurbains. Une sur deux a jeté l’éponge faute d’expertise, faute de réponse claire pour financer la mobilité dans ces zones blanches, mais aussi sous la pression de certaines régions.

Qui a dit oui, qui a dit non ? La réponse s’affiche sur la carte du Cerema (Centre d’étude sur l’environnement, les mobilités et l’aménagement) publiée mi-juillet et qui montre une ligne Nord-Sud de l’Hexagone, en contournant le Centre-Val de Loire. En vert, les Hauts-de-France, le Grand Est, la Normandie, et la Bretagne où les communautés de communes (CC) ont voté massivement en faveur du transfert de la compétence mobilité, stratégique dans le contexte de la transition énergétique. En jaune, toutes celles qui y ont renoncé.

Match nul

Un an et demi de tractations et de pression pour arriver à un match nul : une communauté de communes sur deux a renoncé à devenir autorité organisatrice de mobilité (AOM). Et là où il existait des syndicats mixtes de mobilité (5% à ce jour), la question ne se posait pas.