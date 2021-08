Crise sanitaire : les musées français ne sont pas seuls face au numérique

Musées

Publié le 13/08/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Après deux premières éditions (printemps et automne 2020), le Conseil international des musées (ICOM) a publié fin juillet les résultats de sa troisième enquête mondiale sur l’impact de l’épidémie de Covid-19. Le numérique figure parmi les sujets qui s’imposent aux professionnels, avec son lot de difficultés, que les Français à l’évidence partagent avec leurs homologues des autres pays.

Depuis les deux premières enquêtes mondiales réalisées par l’ICOM (Conseil international des musées) sur l’impact de la pandémie de covid-19 (publiées au printemps et à l’automne 2020), « le passage au contenu numérique s’est poursuivi à grande échelle », constatent les auteurs du troisième volet dont les données ont été collectées en avril et mai 2021.

Le document intitulé Musées, professionnels des musées et covid-19 : troisième enquête, où les institutions européennes sont majoritaires parmi les répondants (51%) , balaie les multiples facettes de la vie d’un musée : personnel et management, recettes et situation financière, gestion des collections, politique de médiation etc. Parmi les problématiques et difficultés citées par les professionnels, le numérique revient ...

