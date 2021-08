Le numérique va-t-il échapper aux agences d’urbanisme ?

Aménagement numérique

Publié le 09/08/2021 • Par Arthur Devriendt • dans : A la une, France

Partenaires au quotidien de nombreuses collectivités, les agences d’urbanisme se sont emparées du numérique de manière variable. Une étude récente en dresse la cartographie et esquisse des propositions d’amélioration.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Avec l’explosion du e-commerce et le recours massif au télétravail lors de la crise sanitaire, le numérique a joué un rôle majeur dans cette période, transformant les rapports des habitants à leur ville et leur quartier. Interrogées sur une plus grande prise en compte de ces enjeux dans le futur, les agences d’urbanisme publiques répondent par l’affirmative.

Un retour en arrière livre toutefois un tableau nuancé. Alors qu’on ne compte plus les appels à se saisir des opportunités offertes par les nouvelles technologies et que les agences doivent – selon l’article L132-6 du Code de l’urbanisme – « diffuser l’innovation », leur engagement en matière de numérique reste jusqu’à présent « timide » et « inégal ».

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier