« La banlieue fait résonner La Marseillaise au pays du Soleil Levant »

Au moment où les questions d’identité sont au cœur du débat public, elles/ils sont aussi les meilleurs portes drapeaux de notre devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » et ont toutes/tous un point commun : être issus des Quartiers Prioritaires de la Ville, autrement dit de nos banlieues. Elles/ Ils ont grandi aux côtés d’éducateurs sportifs dans des clubs de proximité qui réalisent un travail remarquable mais souvent avec un manque d’équipements (par exemple 8,7 équipements sportifs pour 10 000 habitants en Ile-de-France dans ces quartiers contre 41,3 en France Métropolitaine) et de moyens financiers.

Le 14 novembre dernier, avec près de 200 collègues maires de tous bords politiques et de communes possédant des Quartiers Prioritaires de la Ville, nous dénoncions un décrochage républicain accentué avec la crise sanitaire dans une lettre adressée au Président de la République. Le sport était un des axes forts développé aux côtés de l’école, de la culture, des finances locales, de la sécurité, de l’emploi, de l’insertion ou encore de la formation. Des premières mesures sont été apportées avec le Conseil Interministériel des Villes en janvier 2021, mais il reste beaucoup à faire. En effet, le sport est un droit mais force de constater son inégal accès et des moyens différents selon les territoires.

Le sport a été trop longtemps considéré par nos gouvernants comme un supplément d’âme et non pas comme un élément structurel pour l’épanouissement de notre jeunesse et son accomplissement. L’esprit « Black Blanc Beur » de la Coupe du Monde victorieuse de 1998 n’a pas suffi à irriguer totalement nos Quartiers Prioritaires de la Ville de politiques sportives malgré l’engagement de Marie Georges Buffet dont le travail a été unanimement reconnu. La perspective des Jeux Olympiques de 2024 à Paris doit être plus que jamais l’occasion de donner au sport toute sa place en matière d’éducation, de santé publique et de cohésion sociale.

Dans nos villes, nous y contribuons entre autre en expérimentant depuis des années le Pass’Sport, Atout Sport/Culture etc, pour faire face à la barrière du porte-monnaie. Les familles des 6-15 ans peuvent ainsi bénéficier dans nos villes d’un prix de licence plus accessible à toutes et tous.

Le Pass ‘Sport est désormais repris par le Président de la République et le gouvernement, et entre en action à la rentrée. Une fois de plus nos territoires ont montré la voie.

Avoir une politique sportive ambitieuse c’est redonner de l’espoir aux jeunes de nos villes, développer une pratique de masse et voir émerger les grandes championnes et champions de demain. C’est préparer les Jeux Olympiques 2024 avec l’ensemble des forces vives de notre pays.

Plus que jamais l’Agence Nationale du Sport (ANS), l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) doivent être aux côtés de nos villes pour nous accompagner à la réhabilitation et à la création d’équipements sportifs au service de la population de nos quartiers pour renforcer le soutien aux associations sportives ainsi qu’à leurs merveilleux bénévoles.

C’est une nation sportive qui reste à construire et elle passera par les territoires les plus jeunes comme les banlieues et les territoire ultra marins.

Maires engagés au quotidien auprès des acteurs locaux et de la population, nous sommes disponibles pour relever et gagner ces défis. »