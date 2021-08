Cantines scolaires : des collectivités n’auront pas le temps de se conformer à la loi

Restauration collective

Publié le 05/08/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Plus que les finances, c’est davantage le temps qui manquera aux collectivités qui n’ont pas anticipé les nombreuses réformes entérinées par la loi « EGAlim », selon une étude de l’Ademe.

« Une majorité de restaurants collectifs ne seront pas prêts aux échéances fixées par la loi » déduit l’Agence de la transition écologique de son étude Freins et leviers pour une restauration collective scolaire plus durable. Si les objectifs fixés par la loi EGAlim sont atteignables, la majorité des progrès s’obtiennent sur le temps long, comme en témoigne l’expérience des collectivités les plus avancées.

« In fine, davantage que les possibles surcoûts financiers liés à des approvisionnements de meilleure qualité ou aux investissements nécessaires à la transformation des pratiques, c’est la rapidité de la transformation attendue qui nécessite des moyens (humains et financiers) importants pour un accompagnement adéquat de la transition » analysent les experts de l’Ademe.