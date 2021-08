Qualité de l’air : l’Etat condamné à payer 10 M€ pour son inaction

L’Etat est condamné à verser une astreinte record de 10 millions d’euros pour le non-respect de concentration de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air.

Même au cœur de l’été, mercredi 4 août, la nouvelle ne devrait pas passer inaperçue : le Conseil d’Etat condamne l’Etat à payer une astreinte de 10 millions d’euros en conséquence de son inaction en matière de pollution de l’air. Et ce conformément à la décision prise en juillet 2020, qui avait laissé 6 mois à l’Etat pour respecter ses obligations en la matière. La pollution de l’air est responsable de 48 000 prématurés par an en France et représente un coût sanitaire d’environ 100 milliards d’euros par an.

L’Etat a en effet brillé par son peu d’empressement à traiter cet enjeu majeur de santé publique, encadré par la directive européenne 2008/50/CE depuis 2008. L’association Les Amis de la Terre avait alors saisi le Conseil d’Etat en 2017, qui avait ordonné à l’Etat de réduire les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans 13 zones en France.

Encore cinq zones

Cependant, les mesures prises (renouvellement du parc automobile, zones de faibles émissions, suppression des chaudières au fioul…) mises en place n’ont pas été suffisantes, et les valeurs limites de ces deux polluants étaient toujours dépassées dans 8 zones en juillet 2020 . D’où le délai supplémentaire de 6 mois accordé à l’Etat. Celui-ci est arrivé à son terme, et le Conseil d’Etat relève que les seuils de NO2 ont encore été dépassés dans cinq zones : Paris, Lyon, Aix-Marseille, Toulouse et Grenoble, et à Paris pour les PM10.

« Les données provisoires fournies par les parties pour 2020 indiquent que les dépassements persistent pour Paris et Lyon et que les taux ne sont que légèrement inférieurs aux seuils limites pour les trois autres zones », indique le Conseil d’Etat, soulignant l’impact de la baisse du trafic liée aux confinements en 2020.

L’astreinte sera versée à des associations et des organismes qui travaillent en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air :

100 000 euros pour Les Amis de la Terre

3,3 M€ pour l’Ademe

2,5 M€ pour le Cerema

2 M€ à l’Anses

1 M€ à l’Ineris

1,1 M€ à 4 associations du réseau Atmo France des zones concernées : AirParif, Atmo Aura, Atmo Occitanie et Atmo Sud.

Surtout, cette astreinte est provisoire : le Conseil d’Etat pourra décider son versement tous les six mois tant que l’Etat n’aura pas mis en place des mesures efficaces pour améliorer la qualité de l’air.

D’où viennent les PM10 et le NO2 ? Les PM10 sont issues : du secteur du bâtiment (combustion au bois essentiellement) : 32 %

de l’industrie : 28 %

de l’agriculture : 25 %

des transports (imbrûlés, usures des routes, freins et pneus) : 15% Source : rapport sur l’environnement, données de 2019. Les Nox, qui sont à l’origine de la formation du NO2, proviennent : Des transports : 63%

De l’industrie 20%

Du bâtiment et de l’agriculture pour le reste. Source : rapport sur l’environnement, données de 2019

Recours européen

« Les arguments et informations supplémentaires fournis par la Ministre de la Transition Écologique en défense n’ont pas convaincu, et pour cause : le gouvernement n’a toujours pas pris la mesure des politiques structurantes à mettre en place pour lutter contre la pollution de l’air, comme en témoigne encore récemment le manque d’ambition de la loi Climat et Résilience sur ce sujet », commente pour sa part Greenpeace dans un communiqué.

A noter qu’un recours est également en cours à la cour de justice de l’Union européenne, suite à une saisie en octobre 2020 de la Commission européenne pour dépassement des valeurs-limites de PM10.