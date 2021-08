Les huit brèves de la quinzaine qu’il ne fallait pas manquer

Politiques culturelles

Publié le 02/08/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Les deux dernières semaines ont été riches en infos express dans les secteurs du spectacle vivant (nominations, labellisations), le patrimoine (labellisation, ouverture d’équipement), la lecture publique (étude en cours) et le cinéma (disposition relative aux subventions).

Spectacle vivant

Emmanuel Hondré prendra la direction de l’Opéra national de Bordeaux dans un an

L’ Opéra national de Bordeaux changera de directeur en septembre 2022, avec le remplacement du chef d’orchestre Marc Minkowski par Emmanuel Hondré. Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et docteur en musicologie, Emmanuel Hondré est depuis 2014 directeur du département concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris, après un passage par la salle Pleyel, puis la Cité de la musique. Régie personnalisée à caractère administratif, l’Opéra national de Bordeaux est présidée par Dimitri Boutleux, adjoint au maire chargé de la création et des expressions culturelles.

