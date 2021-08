Violences conjugales : les mains courantes désormais interdites

Aide aux victimes

Publié le 03/08/2021 • Par Lucien Moti • dans : Actu experts prévention sécurité, France

102 féminicides ont été commis en 2020. Dans le même temps, le nombre d'interventions des forces de l’ordre pour des violences intra-familiales est très élevé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en fait une priorité et annonce l'interdiction des mains courantes au profit des plaintes.

Le chiffre est certes « historiquement bas » : 102 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2020, selon la dernière « étude nationale sur les morts violentes au sein du couple » publiée le 2 août par le ministère de l’Intérieur. Il s’agit en moyenne d’un décès enregistré tous les trois jours.

Mais la lutte contre les violences conjugales doit s’intensifier et devenir la priorité des policiers et des gendarmes. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, dans une interview au Parisien dimanche 1er août, présentant ainsi une nouvelle batterie de mesures destinées à lutter contre ce fléau et plus généralement contre les violences conjugales qui mobilisent aujourd’hui de façon accrue les forces de sécurité intérieure.