58% des policiers municipaux sont armés

Armement

Publié le 31/08/2021 • Par Alexandre Léchenet

Selon un recensement du ministère de l'Intérieur, l'armement continue de croître : près de 15 000 agents étaient dotés d'une arme à feu fin 2020, et 2 705 polices municipales étaient armées, toutes armes confondues. Deuxième volet de notre série de statistiques sur les polices municipales.

Plus de 58 % des policiers municipaux étaient dotés d’une arme à feu au 31 décembre 2020, en légère augmentation par rapport à l’année précédente, selon des chiffres du ministère de l’Intérieur que nous nous sommes procurés.

C’est dans les départements du Sud-Est de la France qu’on compte le plus de policiers armés : ils sont près de 90 % dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Les départements les plus ruraux et ceux de l’Ouest de la France résistent encore à l’armement, même si l’évolution peut parfois être forte d’une année à l’autre : 71 % de policiers municipaux armés en plus entre 2019 et 2020 en Gironde, 40 % dans les Deux-Sèvres…