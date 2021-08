Nice, Marseille Toulouse … : classement des 100 premières polices municipales

Top 100

Fin 2020, la France comptait au moins 24 300 policiers municipaux, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, que « la Gazette des communes » a pu consulter. Premier volet de notre série de statistiques sur les polices municipales.

Au 31 décembre 2020, la France comptait au moins 24 300 policiers municipaux, selon des chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur. C’est une hausse de 1,5% par rapport à 2019.

Nice, Marseille et Toulouse

Une année plus tard, la tête du classement reste la même : Nice est la ville comptant le plus de policiers municipaux, avec 490 « PM » à la fin de l’année 2020. A ces 490 policiers s’ajoutent 178 agents de surveillance de la voie publique, constituant une brigade de 668 agents, la plus importante de France.

Elle est suivie par Marseille, qui compte 417 « PM ». Avec 330 policiers municipaux, Toulouse prend la troisième place du classement, dépassant Lyon, avec 294 policiers municipaux et Nîmes avec 192 agents.



Parmi ces 100 premières polices municipales, les stations balnéaires du Sud de la France, comme Sainte-Maxime, Fos-sur-Mer, Cannes, Agde ou Mougins comptent le plus de policiers municipaux par habitant. Il y a un policier pour 336 habitants à Sainte-Maxime, contre un pour 700 habitants à Nice, ou un pour 2 000 habitants à Marseille.

Des évolutions dans les prochains mois

Le classement devrait sans nul doute bouger d’ici à l’année prochaine, avec la création de la police municipale parisienne, permise depuis la loi « Sécurité globale » de mai 2021. Fin 2020, la ville de Paris comptait 1065 agents de surveillance. A terme, la police municipale de Paris devrait compter environ 3 400 agents et agentes.

La signature de plusieurs contrats de sécurité intégrée (CSI) devrait également chambouler les décomptes : le principe du « donnant-donnant » prévoit souvent qu’à un renfort de policiers nationaux réponde une augmentation du nombre de policiers municipaux.

Avec les trois premiers CSI signés, 100 policiers municipaux devront être embauchés à Toulouse d’ici 2025 et d’ici 2023, 70 à Nantes et 30 à Dijon.

Nice, Lyon et Amiens comptent le plus d’ASVP D’une année à l’autre, le nombre d’agents de surveillance de la voie publique reste stable, autour de 8000 sur l’ensemble du territoire. La plus grosse équipe est à Lyon, suivie par Nice et Amiens.



De moins en moins de gardes champêtres Le nombre de gardes champêtres continue sa lente décrue. Selon le ministère de l’Intérieur, il n’y avait plus que 700 gardes champêtres à la fin de l’année 2020, contre plus de 900 fin 2014. Un chiffre à prendre avec des pincettes, selon Jacques Armesto, le président de la FNGC , qui déclarait l’an dernier : « On estime qu’il y a un millier de gardes champêtres et que certaines petites communes rurales sont oubliées. Par ailleurs, certains gardes champêtres travaillent sur deux cadres d’emplois différents à mi-temps. »

Références Le classement ci-dessus a été produit à partir d’un fichier mis à disposition par le ministère de l’intérieur qui compte plusieurs oublis ou erreurs. Certaines informations sont donc peut-être imprécises ou inexactes, et certaines communes ou intercommunalités ont peut-être été oubliées. Par ailleurs, l’évolution peut également être imprécise pour les mêmes raisons.