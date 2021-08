Les 10 articles les plus lus du Club Santé Social

TOP de L'été 2021

Le Club Santé Social profite de l'été pour revenir sur les articles qui ont été les plus lus depuis le début de l'année 2021.

Début mars, si certaines collectivités avaient lancé des campagnes de vaccination pour leurs agents, rien n’était encore officiellement prévu pour la fonction publique. La DGAFP vient de publier ses recommandations. Les agents de secteur médico-social étaient concernés.

Le Ségur doit s’appliquer de la même manière à tous les personnels des secteurs sanitaire, médico-social et social, quel que soit leur statut – public, privé non lucratif, commercial – et quel que soit leur métier. Telle est la revendication des huit organismes réunis en intersyndicale qui ont manifesté à plusieurs reprises en début d’année.

En première ligne durant la crise, les travailleurs sociaux ont dû s’adapter pour continuer à assurer leurs missions, le plus souvent sans les moyens adéquats. Mais la crise sanitaire n’a fait que révéler une situation connue de longue date…

Pour la première fois du quinquennat, le gouvernement s’est réuni en conseil interministériel des villes, à Grigny (Essonne) fin janvier. L’occasion d’annoncer le déblocage de 2,3 milliards pour de nouvelles mesures, en complément du milliard d’euros déjà promis pour les quartiers prioritaires dans le cadre du plan de relance. Plusieurs de ces décisions font écho aux préconisations des élus de banlieue et du Conseil national des villes.

Le 12 mai, une assistante sociale de 36 ans a été tuée lors d’une visite à domicile, dans le département de l’Aube. L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé a exprimé, dans un communiqué, son émotion, sa tristesse, mais aussi sa colère. Interview d’Anne Troadec, présidente de l’Andass et directrice générale adjointe du pôle social du département de la Savoie.

Nicolas Toucas, avocat au barreau de Caen, a obtenu la condamnation du département de la Manche pour refus illégal d’attribution du RSA. Le conseil départemental avait refusé de verser à une personne l’allocation car elle disposait de plus de 23 000 euros d’épargne.

Le handicap était l’une des grandes causes du quinquennat d’Emmanuel Macron. Avec le lancement, mardi 25 mai, des « 1000 ambassadeurs d’accessibilité » adossés au service civique, la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, tente de réinscrire le sujet de l’inclusion sur le calendrier.

Calendrier de la loi Grand âge et autonomie, ses fondamentaux, la 5e branche et la loi… Entretien avec Annie Vidal, députée (LREM).

Il est à noter qu’en ce début du mois d’août, le texte n’a toujours pas été présenté en conseil des ministres, le calendrier annoncé par la députée ne sera pas tenu.

Alors que la crise sanitaire n’est pas terminée, les collectivités doivent commencer à gérer la crise sociale. Avec l’augmentation du nombre de chômeurs, ce sont de plus en plus de personnes qui toquent à la porte des CCAS et viennent demander le RSA.

L’ordonnance du 16 septembre 2020, complétée par un décret du 24 décembre 2020, a procédé à la refonte des polices administratives spéciales de lutte contre l’habitat indigne. Il s’agit d’une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, dont la compétence reste partagée entre le préfet et les maires, voire les présidents d’interco. Les dispositions de ces textes sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 et sont applicables aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Décryptage juridique.