Les pistes du CGEDD pour renforcer le rôle du Cerema auprès des collectivités

Un rapport, commandé pour fournir un diagnostic des actions du Cerema à destination de l’Etat et des collectivités, dresse au passage un bilan au vitriol du pilotage de l’établissement par ses ministères de tutelle.

Que fait le Cerema, pour qui, et pour combien ? Et quelles sont les évolutions souhaitables et possibles ? Ces deux questions résument prosaïquement la lettre de mission conjointe des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires au Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et à l’Inspection générale de l’administration (IGA), publié le 23 juillet 2021.

Ce rapport doit éclairer les choix de l’Etat quant à l’avenir du Cerema, et notamment l’évolution de son statut qui devrait lui permettre de multiplier les prestations d’ingénierie pour les collectivités ...