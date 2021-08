Préempter ne dispense pas les communes des frais d’agence

Jurisprudence

En cas de préemption, l’agent immobilier ne saurait être pénalisé : la commune devra régler les frais d’agence comme comme n’importe quel acheteur.

Un bien en vente et la commune peut préempter ! Elle est ainsi prioritaire, et qu’il s’agisse d’un terrain, d’une maison ou d’un immeuble, elle a deux mois pour faire valoir son droit, à condition d’assortir sa demande des motifs qui la guident. En effet, même dans le cas où ses finances le lui permettent, elle ne peut préempter par principe, elle doit avoir un projet (le plus souvent, il s’agit de rénovation urbaine au sens large). En cas d’absence de réponse dans un délai de deux mois, la commune est considérée comme ne souhaitant pas exercer son droit de préemption.

Si elle souhaite se porter acquéreur du bien, elle peut en discuter le prix, certaines modalités, mais elle ne peut pas éviter l’acquittement des frais qui auraient été versés par l’acquéreur à l’agent immobilier. Il est ...

