Quels sont les ressorts des élus à la culture ?

Lancée à l’été 2019, l’étude, basée sur des entretiens avec une cinquantaine de personnalités, devrait « analyser les ressorts les plus intimes de l’entrée dans le mandat d’élu à la culture », promet Vincent Guillon, co-directeur de l’Observatoire des politiques culturelles (OPC).

Ce travail constituera une première, puisqu’ « aucune étude nationale n’avait à ce jour été entreprise à le sujet », soulignent les auteurs dans leur note de présentation. Une absence étonnante étant donné le rôle majeur des collectivités dans les politiques culturelles locales. « Les collectivités financent 70% des dépenses culturelles. L’étude vise à donner chair à ce fait », fait valoir le président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC), Frédéric Hocquard.

Thèmes abordés Politiques culturelles

