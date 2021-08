Fiscalité locale : le gouvernement envisage une réforme de la taxe sur les antennes mobile

Fiscalité

Publié le 02/08/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, Données interactives finances, France, Infographies finances

Dans un rapport non rendu public, l'Inspection générale des finances (IGF) rouvre le débat de la réforme de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) sur les antennes relais de téléphonie mobile. Elle propose trois pistes pour réduire la dynamique de cet impôt touché par les collectivités locales qui a plus que doublé depuis sa création. Un projet de réforme inacceptable pour les associations d'élus.

Après la taxe d’habitation et les impôts de production, le gouvernement a dans le viseur un nouvel impôt local, l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (Ifer) sur les stations radioélectriques.

« Des discussions sont actuellement en cours avec les parties prenantes, redevables de l’IFER Radio et les collectivités territoriales affectataires (bloc communal et départements) », confirme Bercy à la Gazette des communes. Ces discussions pourraient aboutir à une réforme de cet impôt dans le prochain projet de loi de finances pour 2022. A quelques mois de l’échéance, cette nouvelle possible érosion de la fiscalité locale inquiète les associations d’élus.

Rapport de l’Inspection générale des finances

C’est par un ...