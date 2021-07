Les députés épinglent les contrats de plan État-Région

Accueil

Publié le 30/07/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

File binders or folders with documents. Paperwork office colourful background. 3d illustration D.R.

Initié par la commission des finances de l’Assemblée nationale pour contrôler l'efficacité des politiques publiques, le Printemps de l’évaluation a dû reconnaître sa difficulté à observer l’avancement réel des contrats de plan État-Région (CPER). Manque d’informations financières et qualitatives, décalage entre la programmation et les crédits budgétés, intégration de projets non matures, autant d’obstacles qui interrogent sur la pertinence des CPER.