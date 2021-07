Le passe sanitaire met les bibliothécaires dans une situation inextricable

Bibliothèques

Publié le 28/07/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Avec le passe sanitaire, les professionnels de la lecture publique se retrouvent en porte-à-faux par rapport leur déontologie. Ils redoutent un impact dommageable sur leurs relations avec le public.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’application du passe sanitaire depuis le 21 juillet dans les bibliothèques met les professionnels face à de multiples paradoxes dénoncés le 26 juillet dans un communiqué commun inter-associatif – Association des bibliothécaires de France (ABF), Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux de France (ADBGV) et Association des bibliothécaires départementaux (ADB) – auquel s’est associée l’Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale (ACIM, bibliothécaires musicaux).

Extension du passe sanitaire : le monde de la culture en pleine interrogation

Un agent en plus par bibliothèque

Sur le plan pratique, les bibliothèques doivent prévoir le personnel nécessaire pour vérifier le statut ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne