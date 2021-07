Modalités de transfert de certains aérodromes civils appartenant à l’Etat

Décentralisation

28/07/2021

Un décret précise les conditions et critères rendant des aérodromes appartenant à l’Etat éligibles au transfert à des collectivités territoriales et groupements, les conditions d’éligibilité de ces derniers à solliciter ce transfert, les différentes étapes du processus de transfert et les modalités de présentation et de sélection des candidatures à la reprise d’un aérodrome objet d’un tel transfert.

Le décret complète par ailleurs la liste des aérodromes civils de l’Etat non transférables pour des motifs stratégiques et de continuité territoriale. Il met en conformité par ailleurs la mention dans cette liste des aérodromes ultramarins avec leurs dénominations réglementaires actuelles.

Le texte prévoit enfin le contreseing du ministre de la défense en cas de retrait de cette liste d’un aérodrome dont son ministère est affectataire secondaire.