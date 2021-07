Moins de vaccination dans les territoires ruraux ou défavorisés

Vaccination

Publié le 30/07/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Les données diffusées par l'Assurance Maladie montrent une avancée en ordre dispersée de la campagne de vaccination : les territoires urbains ou aisés sont mieux vaccinés que les territoires les plus défavorisés.

Mardi 27 juillet, plus de la moitié de la population française avait un schéma vaccinal complet contre le Covid-19, soit plus de 34 millions de personnes. 60% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, un nombre en forte hausse depuis les annonces d’Emmanuel Macron du 13 juillet sur l’obligation de présenter un passe sanitaire à l’entrée de plusieurs établissements. Depuis le 15 juin, toutes les personnes vivant en France, âgées de plus de 12 ans, peuvent se faire vacciner.

Triple fracture

Les chiffres diffusés par l’Assurance Maladie permettent de connaître la part de la population de chaque territoire vaccinée contre le Covid-19. Ils ne permettent pas de savoir si les personnes qui ont un accès ...

