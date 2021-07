La Cour des comptes tire à boulets rouge sur les dotations à l’investissement local

Investissement public

Publié le 28/07/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Clarifier et évaluer les dotations à l’investissement local de l’État, voilà ce que que recommande la Cour des comptes dans un référé. Un caillou dans la chaussure du gouvernement, déjà à la peine pour resserrer les liens avec les élus locaux, mais qui ne pourra pas rester sans réagir.

C’est le bazar ! Que ce soit sur les outils de mise en œuvre, les attributions ou le fossé entre objectifs initiaux et réalité de terrain, les concours à l’investissement local suscitent une vive critique de la part de la Cour des comptes, dans son référé du 23 juillet. Alors que les montants desdites dotations ont « fortement augmenté » pour atteindre 9 milliards d’euros en loi de finances 2020 -pour les seuls concours gérés par la DGCL-, l’action de l’État dans ce domaine se traduit par « une prolifération d’outils, qui ont chacun leurs objectifs propres et leurs règles d’emploi, sans qu’ils soient suffisamment articulés entre eux dans le cadre d’une stratégie globale. » En clair, chaque dotation dispose de ses propres codes, dans un flou convenu et une absence d’évaluation, qui ...