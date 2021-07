ADF : François Sauvadet élu président des présidents de départements

Associations d'élus

Dominique Bussereau passe le flambeau à François Sauvadet à la tête de l’Assemblée des Départements de France (ADF). Nouvel interlocuteur du gouvernement Castex, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a été désigné, mardi 27 juillet, à l’issue d’un bureau de l’ADF sur lequel règne aujourd’hui majoritairement les forces du centre-droit et de la droite. François Sauvadet défendra les intérêts de l'échelon départemental, d'abord dans le cadre de l'examen du projet de loi 3DS puis des négociations avec l'Etat relatives à la décentralisation. Il ne manquera pas d'appuyer le monde rural, également, face à une « technocratie » parisienne qu'il apprécie combattre depuis des décennies.

De suspens, il n’y avait pas vraiment. La droite LR-UDI, qui contrôle près de 70% des départements depuis le renouvellement des 20 et 27 juin dernier, avait l’assurance de choisir le nom du prochain président de l’Assemblée des départements de France (ADF). Surtout, une primaire interne au groupe de la droite et du centre jusqu’ici présidé par François Sauvadet (UDI, Côte-d’Or), avait déjà départagé les différents candidats convoitant la fonction– Jean-Léonce Dupont (Calvados), François Sauvadet donc, Olivier Richefou (Mayenne) et Arnaud Viala (Aveyron).

C’est donc sans réelle surprise que François Sauvadet, qui préside le conseil départemental de la Côte-d’Or sans discontinuer depuis 2008, a été intronisé lors du bureau politique, mardi 27 juillet, président de l’ADF jusqu’à la fin de la mandature, prévue en 2028. Il succède ainsi à une figure de la droite modérée, Dominique Bussereau, ancien patron (Libres !) de Charente-Maritime – et de l’ADF depuis 2015 -, qui ne dispose plus aujourd’hui d’aucun mandat politique.

Stabilité de la ligne politique au sein de l’ADF

