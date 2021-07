Sécurité publique

Jean Castex promeut le « territoire de sécurité urbain et rural » pour lutter contre la délinquance

Publié le 27/07/2021

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ont profité de la signature lundi 26 juillet en Haute-Marne d’une « charte d’engagement » autour d’un « territoire de sécurité urbain et rural » pour promouvoir le partenariat entre l'Etat et les collectivités locales en matière de prévention et de sécurité. Ils ont également annoncé qu'une centaine de contrats de sécurité intégrée devraient être signés d'ici à la fin de l'année.

