Retraites : le sujet « chaud » pour la rentrée

Réforme des retraites

Publié le 03/08/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le retour de la réforme des retraites est annoncé pour la rentrée. Les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux vont reprendre en septembre, autour d'enjeux modifiés par la crise sanitaire, mais en partie seulement. La nécessité d'équilibrer le système à long terme est toujours là, y compris pour les régimes de la territoriale.

Cette fois, plus de doute possible : le sujet de la réforme des retraites est officiellement à l’agenda de la rentrée. «Je demande au gouvernement de Jean Castex de travailler sur cette réforme, avec les partenaires sociaux, dès la rentrée », a assuré Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 juillet au journal de 20 h de France 2. Même s’il ajoute que celle-ci ne sera pas lancée « tant que l’épidémie ne sera pas sous contrôle et la reprise bien assurée », les discussions commençant cet automne détermineront les futures décisions.

Une forte hausse des décès

En amont de cette reprise des négociations, leurs enjeux viennent d’être pointés par plusieurs acteurs. Ainsi, le jour même de l’allocution télévisée du Président de la République, la Caisse des dépôts ...

