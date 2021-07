Déserts médicaux : des propositions pour améliorer l’accès à la pédiatrie en ville

Santé publique

Publié le 27/07/2021 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le ministre des Solidarités et de la santé a saisi l’Igas d’une mission portant sur la pédiatrie et l’organisation des soins de santé de l’enfant. Elle propose une réorganisation de l’offre de soins notamment en ambulatoire.

L’Inspection générale des affaires sociales dresse dans son rapport, rendu en mai, un bilan préoccupant du panorama des professionnels de santé de l’enfant. Les différentes composantes de la médecine ambulatoire de l’enfant sont en crise. La pédiatrie libérale connaît un recul démographique important, particulièrement marqué pour les pédiatres de secteur 1, dont l’âge moyen laisse présager une aggravation de la situation, 44 % d’entre eux ayant plus de 60 ans.

Cet enjeu est renforcé par la contraction des effectifs médicaux de la Protection maternelle et infantile (PMI) et de la médecine scolaire, dont le rôle préventif est essentiel, en particulier auprès des plus précaires. En parallèle, les médecins généralistes jouent un rôle important et croissant dans la prise en charge des enfants ...

