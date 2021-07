Contrairement aux déclarations du directeur général des collectivités locales (DGCL), Stanislas Bourron, en juin 2021, lors d’une audition devant les députés de la délégation aux collectivités, les premières pistes de la réforme des indicateurs financiers pourraient bien se trouver dans le projet de loi de finances pour 2022. C’est en tout cas la volonté du comité des finances locales (CFL) qui a formulé, mardi 20 juillet lors d’une séance plénière, ses préconisations. Elles ont été adoptées à l’unanimité. Mais loin d’une réforme d’ampleur, il s’agit pour le moment de quelques adaptations largement partagées par les associations d’élus et la DGCL. Le CFL le reconnaît : « les travaux doivent se poursuivre ».

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Références Lire la délibération du CFL sur les indicateurs financiers

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/758379/le-comite-des-finances-locales-propose-sa-reforme-des-indicateurs-financiers/" }, "headline": "Le comité des finances locales propose sa réforme des indicateurs financiers", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2018/02/adobestock-103938897weyo-310x207.jpg", "datePublished": "2021-07-27T16:43:41+00:00", "dateModified": "2021-07-27T17:09:44+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Alexandre Léchenet, Romain Gaspar" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo-gazette-248x72.png" } }, "description": "Le comité des finances locales (CFL) a présenté, mardi 20 juillet lors d'une séance plénière, ses propositions de réforme des indicateurs financiers pris en compte dans le calcul des dotations et des fonds de péréquation. Ses préconisations ont été adoptées à l'unanimité mais ses travaux devront se poursuivre pour aboutir à une remise à plat plus ambitieuse. ", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }