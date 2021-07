Une enseigne générique pour les bibliothèques devrait voir le jour à l’été 2022

Accueil

Publié le 27/07/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Rendre les bibliothèques repérables au loin par une enseigne commune. C'est l'idée lancée par l'Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV). Soutenue par le ministère de la Culture et les élus, elle fait déjà l'objet d'un comité de pilotage.

