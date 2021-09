Transports, déchets, énergie : dix ans pour tout changer

Dijon Métropole mise sur l’hydrogène pour créer un trait d’union entre ses politiques de gestion de déchets, de production d’électricité verte et de transport. D’ici à 2030, la collectivité veut convertir son parc de bennes à ordures ménagères et de bus urbain.

L’hydrogène a longtemps été considéré non comme une énergie, mais comme un vecteur énergétique. Un intermédiaire entre l’énergie primaire servant à le produire (aujourd’hui du gaz dans 95 % des cas, demain de l’électricité) et l’énergie finale consommée par un procédé industriel ou un moteur électrique dont on cherche à accroître l’autonomie. Dans les collectivités, l’hydrogène tend surtout à devenir un vecteur entre les politiques de transition énergétique et de mobilité. À Dijon Métropole, « l’option s’est imposée ...