Dématérialisation : évolutions réglementaires pour plus de sécurité dans les échanges

Urbanisme

Publié le 26/07/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Le code des relations entre le public et l’administration pose le principe du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique. En matière de formalités d’urbanisme, l’application de ce principe a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration.

À compter de cette date, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d’une télé procédure spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin, d’une part, d’articuler le contenu du code de l’urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le public et l’administration en matière de saisine par voie électronique et, d’autre part, de sécuriser les échanges électroniques entre les entités impliquées dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.

