Finances locales : vers un rebond en 2021 et 2022

Conjoncture

Publié le 27/07/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L'année 2021 pourrait bien être l'année du rebond économique pour les collectivités territoriales. C'est la prévision pour 2021 et 2022 du président LREM de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, dans le cadre de son baromètre sur l'impact de la crise sur les finances locales.

Le choc financier de la crise sanitaire sur les budgets locaux semble bel et bien derrière nous. C’est la conclusion du cinquième baromètre du député LREM du Gers et président de la délégation aux collectivités et à la décentralisation, Jean-René Cazeneuve. Il prédit « un rebond significatif pour les finances des collectivités territoriales, permettant d’anticiper pour 2021, un niveau de recettes fiscales en augmentation par rapport à 2019 ».

Des recettes fiscales en hausse en 2021 et 2022

Selon ses projections, la quasi-totalité des ressources fiscales devrait augmenter en 2021 et 2022. Il estime la hausse des recettes réelles de fonctionnement (RRF) à 2,3% en 2021 et à 1,9% en 2022. Toutefois, il relève deux points de vigilance : la cotisation sur la valeur ...

