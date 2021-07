Les « Points conseil budget », outils de lutte contre la pauvreté

Lutte contre la pauvreté

Publié le 26/07/2021 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Un nouvel appel à manifestation d’intérêt est ouvert jusqu’au 31 juillet pour la labellisation de « Points conseil budget ». Ces structures, qui accompagnent les personnes confrontées à des difficultés budgétaires, constituent l’une des mesures de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

Déjà 400 structures ont été labellisées en 2019 et 2020. Une centaine de plus vont l’être en 2021. Le « Point conseil budget » est un service gratuit labellisé par l’Etat visant à prévenir le surendettement et renforcer l’accompagnement des personnes pouvant rencontrer des difficultés financières. Plusieurs types de structures peuvent porter le label : associations locales, de consommateurs, tutélaires, centres communaux et intercommunaux d’action sociale, centres sociaux, conseils départementaux.

Chaque structure labellisée dispose d’un financement de 15 000 euros par an sur la base d’une convention pluriannuelle de trois ans. Pour faire partie du réseau des PCB, les structures publiques, associatives ou privées peuvent candidater à partir du moment où elles s’engagent à respecter un ...

