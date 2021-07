« L’appétit des collectivités pour les véhicules autonomes reste entier »

Mobilités

Publié le 23/07/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

Patricia Villoslada, directrice des systèmes de transport autonome chez Transdev décrypte pour La Gazette les défis de la nouvelle réglementation française qui ouvre la voie aux voitures, navettes et camions autonomes sur routes dès 2022.

La crise du Covid-19 a-t-elle remis en cause les programmes de véhicules autonomes chez Transdev ? Se poursuivent-ils et comment ?

Les programmes en cours ont accusé des retards de six mois à un an. Nous avons tous été en chômage partiel au début de la pandémie, puis nous n’avons pas été en mesure de réaliser les tests physiques qui jalonnent la vie d’un projet de véhicule autonome. Mais la crise sanitaire ne remet pas en cause le véhicule autonome partagé. En revanche, et cela reste compliqué, les ingénieurs ne se rencontrent pas physiquement, alors que nous travaillons avec des partenaires internationaux, avec Mobileye notamment. C’est assez déroutant au début. Dans l’ancien monde, on aurait eu des réunions physiques au moins une fois par mois, soit en Israël, soit en France. C’est une ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne